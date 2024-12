Probabile formazione Genoa: Vogliacco anti-Leao, Balotelli dalla panchina

Il Genoa questa sera sfiderà il Milan in occasione della 16esima giornata del campionato di Serie A: la sfida inizierà alle 20.45 a San Siro e sarà l'occasione per il club rossonero di festeggiare il 125° anniversario. Per l'occasione il nuovo allenatore del Grifone Patrick Vieira, con una breve parentesi da giocatore anche in rossonero, vuole allungare la sua striscia di imbattibilità: da quando ha preso il posto di Alberto Gilardino, ha ottenuto due pareggi e una vittoria.

Come riporta oggi Il Secolo XIX, il tecnico francese è pronto a schierare Vogliacco sulla fascia destra, unico vero dubbio: ha caratteristiche più difensive di Sabelli e aiuterebbe in vista di Rafael Leao. In mezzo alla difesa torna dopo la squalifica Vasquez mentre per il resto la formazione rimarrà la stessa di quella usata nelle prime tre apparizioni del nuovo mister. In attacco confermato Andrea Pinamonti con Mario Balotelli, grande ex, che parte dalla panchina.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (4-3-3): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, MIretti. A disp.: Gollini, Sommariva, Matturro, Marcandalli, Sabelli, Norton-Cuffy, Bohinen, Melegoni, Masini, Gaston Pereiro, Balotelli, Ankeye, Vitinha, Accornero. All. Vieira