Qui Atalanta: dopo un giorno di pausa, oggi i nerazzurri tornano ad allenarsi

Il Milan è sceso in campo venerdì sera al Bluenergy Stadium contro l'Udinese e ha sfoderato una delle migliori prestazioni della stagione, un netto 4-0. L'anticipo ha permesso ai rossoneri di godersi il weekend dal divano e di ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni che saranno cruciali. Prima, la sera della domenica di Pasqua, il 20 aprile, alle 20.45 i rossoneri ospitano l'Atalanta a San Siro. Successivamente, mercoledì 23 aprile si giocherà il derby di ritorno contro l'Inter valido per la semifinale di Coppa Italia.

L'Atalanta, prossima avversaria del Milan, dopo la cruciale vittoria del weekend contro il Bologna che ha confermato il terzo posto dei nerazzurri, si sono riposati nella giornata di lunedì e oggi ritorneranno ad allenarsi a Zingonia. Non ci sarà il difensore bosniaco Sead Kolasinac che ha sofferto, contro i rossoblù, la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro.