Qui Empoli, doppia seduta oggi per la squadra di mister Zanetti

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club, l'Empoli, che sarà prossimo avversario del Milan al rientro dalla sosta il 1° ottobre, quest'oggi è impegnato in una doppia sessione di allenamento: una al mattino e una al pomeriggio. I toscani di mister Zanetti, così come il Milan, non hanno a dispozione diversi giocatori: sono infatti 13 i calciatori partiti per le rispettive selezioni nazionali.