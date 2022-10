Qui Hellas, emergenza in difesa: assenti Lazovic, Dawidowicz e Ceccherini

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Emergenza in difesa per l'Hellas Verona in vista della gara di domani sera contro il Milan. Gli scaligeri, già orfani di Coppola da lungo tempo, dovranno fare a meno anche di Ceccherini squalificato e degli infortunati Lazovic e Dawidowicz che non sono riusciti a recuperare in tempo per la sfida ai rossoneri. A queste assenze si aggiunge quella lì davanti di Kevin Lasagna.