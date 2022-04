Qui Napoli, lieve trauma distorsivo al ginocchio per Juan Jesus

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno, in vista della gara contro l'Empoli in programma per domenica al Castellani. Giovanni Di Lorenzo ha svolto parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo, mentre David Ospina non si è allenato per sindrome influenzale. Victor Osimhen ha svolto un lavoro personalizzato di prevenzione in palestra, con Juan Jesus che ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro accusato nell’allenamento di ieri.