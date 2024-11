Qui Real, Ancelotti contento a metà: c'è Rodrygo, assente Courtois

Alla vigilia della sfida contro il Milan che si giocherà questa sera al Santiago Bernabeu alle ore 21, valida per la quarta giornata del girone unico di Champions League, il Real Madrid ha dovuto fronteggiare alcuni dubbi di formazione dovuti alla non perfetta condizione di alcuni giocatori infortunati. E così oggi Carlo Ancelotti, il grandissimo ex della sfida, può sorridere a metà perché un giocatore è recuperato, mentre un altro non sarà in campo questa sera.

Come viene riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, oggi Ancelotti potrà di nuovo fare affidamento su Rodrygo che è un'arma da sfruttare a gara in corso non da poco. Diversamente non ci sarà il portiere Thibaut Courtois, uno dei migliori al mondo: al suo posto è già pronto Lunin che è già abituato a giocare con regolarità data l'assenza prolungata del belga nel corso della passata stagione.