Qui Roma: De Rossi e Pellegrini in conferenza alle 13, poi la rifinitura pre-Milan

Manca sempre meno alla sfida europea di giovedì sera tra Roma e Milan, in quelli che saranno i quarti di finale di ritorno di Europa League.

Nella giornata di oggi, mister Daniele De Rossi e il capitano Lorenzo Pellegrini interverranno in conferenza alle ore 13.00 direttamente dalla sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per presentare il match e rispondere alle domande dei cronisti presenti. L'allenamento di rifinitura, invece, andrà in scena alle 15:40, con i primi 15 minuti aperti ai giornalisti.

Sia le parole di De Rossi e di Pellegrini che la rifinitura della Roma saranno visibili e leggibili in diretta su MilanNews.it.

Prossima partita: Roma-Milan, giovedì 18 aprile ore 21:00

(4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Llorente, Angelino, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Abraham.

All.: Daniele De Rossi

Ballottaggi: Bove/Aouar.

In dubbio: Azmoun (lesione ai flessori della coscia sinistra)

Diffidati: Paredes, Spinazzola.

Squalificati: Cristante.

Indisponibili: Huijsen (non inserito in lista UEFA), Kristensen (non inserito in lista UEFA), Ndicka (trauma toracico).