Qui Spezia. Gotti riflette: Amian da opporre a Origi e ballottaggio Maldini-Strelec

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, deve rivedere alcune cose in difesa in vista della partita di questa sera contro il Milan, dal momento che non avrà a disposizione Nikolaou, squalificato nell'ultimo turno di campionato. Per questo motivo starebbe pensando di spostare Kiwior a sinistra, con Ampadu a destra della difesa a tre e Caldara centrale. Però l'idea che viene riportata è anche un possibile impiego di Amian come centrale per contrastare la fisicità di Origi. Davanti in corso un ballottaggio tra Strelec e Maldini, con Gyasi che non sarà della partita. Lo riporta Tuttosport.