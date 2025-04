Qui Udinese, dubbio Davis. Il Messaggero Veneto: "L'inglese lavora a parte"

vedi letture

L'Udinese sarà prossima avversaria del Milan. I friulani ospiteranno i rossoneri venerdì sera alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium e apriranno così le ostilità per quanto riguarda il 32° turno del campionato di Serie A Enilive. La squadra di mister Kosta Runjaic, decima insieme al Torino con 40 punti a testa, arriva da tre sconfitte consecutive, contro Verona, Inter e Genoa. Prima aveva pareggiato con la Lazio: i bianconeri non trovano i tre punti da un mese, dal 10 marzo.

A complicare le cose un reparto offensivo che paga molte assenze. Quella certa di Alexis Sanchez che contro il Milan non ci sarà e i dubbi su Florian Thauvin e il centravanti Keinan Davis. Proprio sul possente attaccante inglese si concentra oggi l'approfondimento de Il Messaggero Veneto che scrive: "Gigante di cristallo. Runjaic non sa ancora se avrà a disposizione Davis venerdì sera contro il Milan. Il centravanti inglese lavora a parte dopo aver accusato un fastidio muscolare". Non un vero e proprio infortunio ma un fastidio prima della gara con il Genoa: non è chiara l'entità e non è chiaro se potrà essere recuperato per la panchina.