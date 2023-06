Qui Verona. Lazovic tenta il recupero, Doig e Dawidowicz in dubbio

MilanNews.it

L'Hellas Verona domani sera verrà a San Siro con tutto da giocarsi: gli scaligeri si contendono la salvezza in una sfida a distanza con lo Spezia impegnato all'Olimpico contro la Roma. Tra le fila di Zaffaroni tenta il recupero Darko Lazovic, uomo di punta dell'Hellas, così come cercano di recuperare e rimangono in dubbio sia Dawidowicz che Doig. Non ce la fa, invece, Lasagna. L'attacco del Verona farà affidamento soprattutto su Simone Verdi, ex prodotto del settore giovanile rossonero.