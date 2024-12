Ranieri a DAZN: "Pareggio giusto, È stata la miglior Roma in trasferta"

vedi letture

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha rilasciato un'intervista a DAZN dopo la partita pareggiata contro il Milan a San Siro:

È la miglior Roma in trasferta?

“Sì concordo. Tutto quello che ci hanno fatto nel primo tempo, l’abbiamo fatto nel secondo. È stata una partita bella e vibrante, dove tutte le due squadre hanno cercato di vincere. Ma il pareggio è un risultato giusto e ha fatto divertire sia i tifosi del Milan che quelli della Roma”.

Come spiega il cambio di Hummels?

“Ho cambiato per paura della seconda ammonizione di Hummels, senza avere il pensiero degli ammoniti. Con Celik eravamo a tre e Saelemaekers era al quinto di destra e Angelino il quinto di sinistra. Quando poi prendevamo palla lui si doveva allargare e spingere".

Cosa ha fatto a Dybala per rivitalizzarlo?

“Io credo che aiuti tutta la squadra. Si allena con continuità, cosa che prima non riusciva a fare. Questo ci rende felici. Quando Paulo è in forma è bello vedere questo campione”.

Come sarà il derby?

“Adesso recuperiamo le energie. La Lazio sta facendo un campionato molto bello, complimenti ai giocatori e a Baroni che sta facendo un ottimo lavoro Il derby esce fuori da ogni partita e concetto”.