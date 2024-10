Real Madrid, lesione muscolare per Rodrygo: non ci sarà contro il Milan

Il Real Madrid dovrà fare a meno di Rodrygo per diverso tempo. L'infortunio rimediato nella clamorosa remuntada inferta al Borussia Dortmund al Bernabeu per il 5-2 finale, infatti, ha visto il club spagnolo prenotare degli esami strumentali per accertare l'entità del problema fisico rimediato dal brasiliano: una lesione muscolare al bicipite femorale destro. Niente di peggio per Carlo Ancelotti, che dunque sarà senza la stella classe 2001 non solo nel Clasico col Barcellona, ma anche Valencia e Milan.

Il verdetto. Ad assicurare l'indisponibilità il dottor González, secondo il quale l'infortunio potrebbe essere di 3 o 4 settimane: "La lesione è agli hamstrings della gamba destra. Guardando le immagini, Rodrygo subito dopo aver notato la puntura netta ha chiesto un cambio, il che indica chiaramente che c'è una lesione significativa. Va tenuto presente che i bicipiti femorali sono pienamente coinvolti nei movimenti di accelerazione, velocità e frenata con contrazioni sia eccentriche che concentriche, quindi la possibilità di lesione è molto maggiore rispetto al resto dei gruppi muscolari e anche i tempi di recupero sono più lunghi, con l'aggravante che le ricadute dovute all'accelerazione del processo di recupero sono anche più frequenti. Pertanto, ritengo che Rodrygo sarà assente dal campo di gioco per almeno tre o quattro settimane", le parole riportate da AS.