Rennes, Terrier si carica: "Se segniamo presto possiamo entusiasmare il pubblico"

Martin Terrier è forse il giocatore più pericoloso del Rennes e quello a cui il Milan, là davanti, dovrà pestare particolare attenzione. Il francese, in coppia con Kalimuendo, non ha brillato a San Siro soffrendo la difesa rossonera e forse anche il palcoscenico di un certo peso. Ma domani sera il Rennes non avrà nulla da perdere dovendo rimontare tre reti di svantaggio e Terrier potrà dare il tutto per tutto. In questo senso così ha parlato dopo la doppietta al Clermont, secondo quanto riferito da Ouest-France: "Il livello sarà alto, ma sappiamo che nelle partite di Coppa Europa a volte è una questione di dettagli e inoltre siamo in casa. Se segniamo presto, possiamo entusiasmare il pubblico e giocare a nostro favore".

Così Terrier aveva commentato la gara dell'andata, dopo la quale era stato molto criticato in patria: "Ero un po' frustrato dalla mia prestazione. Non ho toccato molti palloni, eravamo ben marcati davanti con Kalimuendo, non siamo riusciti a trovarci. In questo tipo di partite, devo riuscire a creare legami tra difensori e centrocampisti per cercare di salire un po' più in alto".