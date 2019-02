RMC SPORT - Pastori in protesta vogliono bloccare Milan-Cagliari: la ricostruzione

Protesta dei pastori sardi, nelle ultime ore, alle porte del campo di allenamento del Cagliari. Un folto gruppo, rivela RMC SPORT, si è recato al centro sportivo di Asseminello per far sentire la propria protesta in relazione al costo del latte. Il loro intento è quello di bloccare il pullman del Cagliari in partenza per l'aeroporto. Nel tentativo di placare la situazione, il d.g. rossoblù Passetti è uscito a parlare con il gruppo in protesta.

I pastori, riporta RMC SPORT, chiedono che il Cagliari non giochi la partita di Milano in segno di solidarietà con la loro protesta, ma a tale richiesta Passetti ha replicato con un nulla di fatto, dicendo che in questa maniera non si sarebbe risolto nulla e che avrebbe recato danno grave alla squadra. Situazione in evoluzione, si attendono aggiornamenti.