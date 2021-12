Roma, domani la ripresa degli allenamenti. Pellegrini già al lavoro a Trigoria

Come il Milan, anche la Roma, prossima avversaria dei rossoneri in Serie A (6 gennaio a San Siro), riprenderà domani gli allenamenti dopo i giorni di riposo concessi dal tecnico Mourinho per le festività natalizie. Lorenzo Pellegrini, alle prese con un problema muscolare, è già al lavoro da alcuni giorni a Trigoria, nella speranza di tornare a disposizione per la ripresa del campionato.