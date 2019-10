Roma, Dzeko salterà la Samp: il bomber mascherato punta il Milan

Edin Dzeko lavora con la mascherina protettiva per provare a rientrare il prima possibile dopo l'intervento allo zigomo. La partita contro la Sampdoria non lo vedrà protagonista, anche per i medici predicano calma e gesso. L'obiettivo da centrare è senza dubbio il turno successivo di campionato contro il Milan, con il punto interrogativo per la precedente sfida di Europa League in casa contro il Borussia Monchengladbach. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.