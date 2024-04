Roma, finito il primo allenamento verso il Milan. Si rivede Azmoun

Dopo il giorno di riposo di ieri, la Roma è tornata da allenarsi questa mattina in vista del match contro il Milan di giovedì alle ore 21:00, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Buone notizie per De Rossi perché, come mostrato dalle immagini pubblicate sul sito della Roma, si è rivisto Azmoun con i compagni ed è da capire se potrà rientrare con i convocati già contro i rossoneri. La seduta si è conclusa con una partitella che ha visto prevalere la squadra formata da Rui Patricio, Kristensen, Cristante, Aouar, Azmoun, Angelino, Llorente, Dybala, apparsi esultanti negli scatti ufficiali del club.

Prossima partita: Roma-Milan, giovedì 18 aprile ore 21:00

(4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Llorente, Angelino, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Abraham.

All.: Daniele De Rossi

Ballottaggi: Bove/Aouar.

In dubbio: Azmoun (lesione ai flessori della coscia sinistra)

Diffidati: Paredes, Spinazzola.

Squalificati: Cristante.

Indisponibili: Huijsen (non inserito in lista UEFA), Kristensen (non inserito in lista UEFA), Ndicka (trauma toracico).