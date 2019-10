Roma, Fonseca: "Mancini a centrocampo? È possibile"

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. Il tecnico giallorosso ha gli uomini contati e potrebbe riproporre Mancini a centrocampo: "Si è possibile - ha confermato - perché non abbiamo molte alternative in questo momento. Del resto ha fatto una buona gara e non c'è necessità di cambiare. L'impiego di Mancini dà maggiore libertà a Veretout. È logico che sia così e si verificherà anche domani. Florenzi in posizione avanzata? Prendo in considerazione ogni possibilità visto il numero ridotto di giocatori. Pastore ha giocato più del normale e non possiamo permetterci troppe rotazioni".