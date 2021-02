Roma, gli assenti per la gara di questa sera con il Milan

In vista della gara tra Roma e Milan è gisuto guardare anche a chi non sarà tra i protagonisti della sfida. Questi, in particolare, i giocatori su cui Fonseca non potrà contare per la gara con i rossoneri:

Calafiori - Fastidio al flessore

Dzeko - Lesione all'adduttore

Ibanez - Lesione al flessore

Santon - Fastidio alla coscia

Smalling - Lesione al flessore

Zaniolo - Operato per rottura del legamento crociato