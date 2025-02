Roma, Hummels deluso dopo il Milan: "Ho preso troppe decisioni sbagliate dal 41' in poi"

Mats Hummels, difensore della Roma, ha analizzato sui social la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan: "Non abbiamo giocato male, ma sfortunatamente non abbiamo segnato abbastanza e ho preso troppe decisioni difensive sbagliate dopo il 41'", è stato il mea culpa dell'esperto centrale tedesco su Instagram.

Il tabellino di Milan-Roma 3-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah (45' st Sottil), Fofana; Jimenez (25' st Leao), Reijnders, Pulisic (14' st Joao Felix); Abraham (14' st Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani, Jovic, Chukwueze, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Camarda. All.: Sergio Conceiçao

Roma (3-5-2): Svilar; Celik (1' st Rensch), Hummels (34' st Nelsson), Ndicka; Saelemaekers (35' st El Shaarawy), Koné, Paredes (1' st Pellegrini), Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov (1' st Dovbyk). A disp.: De Marzi, Gollini, Cristante, Abdulhamid, Soulé, Gourna Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Sangare. All.: Ranieri

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 16', 42' Abraham (M), 9' st Dovbyk (R), 26' st Joao Felix (M)

Ammoniti: Koné (R)