S.Bratislava, il CEO rivela: "Abbiamo trattato Nino Marcelli con il Milan, ma non abbiamo trovato l'accordo"

Ivan Kmotrík Jr, CEO dello Slovan Bratislava, avversario domani sera del Milan in Champions League, ha rivelato a Sportnet di aver trattato Nino Marcelli, centrocampista offensivo classe 2005 della squadra slovacca, con il club rossonero: "È vero. Erano in corso trattative ufficiali con il Milan, ma non è stato raggiunto alcun accordo. Le nostre esigenze differivano dalle loro idee. Non eravamo d'accordo sui termini.

Non specificherò quale offerta abbiamo ricevuto. Marcelli è molto apprezzato dal nostro punto di vista. Sicuramente non lo lasceremmo andare per una cifra bassa. Abbiamo un grande valore in lui".