Salernitana, Mazzocchi fuori 3 mesi: salterà il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Brutte notizie per la Salernitana. Pasquale Mazzocchi, domani, sarà costretto a operarsi a causa della lesione al collaterale che non è recuperabile con la terapia conservativa. Sarà il professor Cerulli a capire se sia interessato anche il legamento crociato, sotto questo aspetto trapela un cauto ottimismo. Ad ogni modo i tempi sono stimabili in un minimo di tre mesi. Purtroppo il calciatore salterà buona parte del girone di ritorno, la Salernitana conta di riaverlo dopo la sosta di marzo ma chiaramente dovrà cautelarsi prendendo un esterno destro che possa giocare titolare già dalla partita contro il Milan pur con Bradaric che ha dato disponibilità ad agire anche sull'out opposto a quello abituale. Una brutta tegola per lo staff tecnico e per lo stesso calciatore che, stamattina, ha fatto ulteriori accertamenti scoprendo che la situazione fosse ben diversa di quella prospettata. Lo riporta in anteprima il sito TuttoSalernitana.