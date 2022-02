Salernitana, Nicola a DAZN: "Oggi il Milan non è riuscito a fare la partita che aveva in mente di fare"

L'allenatore della Salernitana Davide Nicola ha parlato a DAZN al termine della sfida contro il Milan: “Se mi si danno squadre che devono lottare per la salvezza non è che posso lottare per tanto altro. Il nostro obiettivo è quello di gratificare un pubblico straordinario. Oggi non credo che il Milan sia riuscito a fare la partita che aveva in mente di fare. Ho visto una squadra viva, una squadra che ha voglia di proporre gioco. Non so cosa faremo, ma sicuramente quello che faremo lo faremo grazie a questo pubblico”.

Come si fa ad incidere così rapidamente? “La soddisfazione è relativa all’atteggiamento di tutto l’ambiente. Siamo stati accolti in maniera incredibile. Ci siamo dati una mano a vicenda. Credo che questa squadra abbia delle potenzialità. Non credo ci siano altre strade per arrivare ad un obiettivo difficile se non con coraggio e organizzazione”.

Quanto ci credi? “Le scelte le faccio due terzi per istinto e un terzo per saggezza. È una battuta. Quando mi hanno chiamato non ci ho pensato troppo. Ci credo solo lavorando e mantenendo il mio equilibrio e il mio entusiasmo. Non so se ce la faremo, ma quello che mi preme è come e cosa vogliamo farlo. Stasera i ragazzi mi hanno già dato una risposta. Se c’è questo tipo di atteggiamento è più probabile fare qualcosa di importante. Fioretto? Non voglio buttarla in goliardia, voglio rimanere concentrato. Qua mi sento a mio agio, la risposta di stasera non fa altro che ingrandire la voglia che ho di lavorare con questi ragazzi”.