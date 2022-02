Salernitana, Nicola studia l'11 anti-Milan: un trequartista e due punte per affrontare il Diavolo

In vista del suo ritorno su una panchina di Serie A, Davide Nicola sta studiando la formazione da schierare sabato sera contro il Milan. In carriera ha sempre adoperato il 3-5-2 o il 4-4-2, adattando le sue scelte al materiale umano a disposizione. Da quello che filtra e da quello che hanno riportato i colleghi di Salernitananews.it, questa volta il tecnico piemontese dovrebbe schierarsi in maniera leggermente diversa dal suo passato, schierando un trequartista e due attaccanti puri. Gli interpreti dovrebbero essere Simone Verdi fra le linee a Supporto di Federico Bonazzoli e Milan Djuric, entrambi favoriti su Lys Mousset.