Salernitana, oggi la ripresa degli allenamenti. Il 4 gennaio la sfida al Milan

Nell'attesa che il Milan si ritrovi domani, la Salernitana comincerà oggi gli allenamenti in vista della sfida contro i rossoneri del 4 gennaio. Dall'8 al 15 dicembre, poi, la Salernitana partirà alla volta di Belek, in Turchia, dove osserverà un periodo di ritiro. In questo lasso di tempo sicuramente saranno in programma delle amichevoli le cui date e avversarie ancora non sono state definite.