Salernitana, per Mazzocchi distorsione del ginocchio destro

Ultime sulle condizioni di Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana e prossimo avversario del Milan in Serie A: gli esami clinici a cui è stato sottoposto in serata hanno confermato la diagnosi di distorsione del ginocchio destro. Il calciatore non essendo quindi a disposizione per la prossima gara in Austria nelle prossime ore farà rientro al proprio club di appartenenza. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.