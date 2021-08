Sampdoria, D'Aversa: "Ora iniziano le gare che contano"

Il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro l'Alessandria. Ecco un estratto delle sue parole: "Ora iniziano le partite che contano, in Coppa Italia bisogna iniziare nella maniera giusta, con determinazione e cattiveria. Cercheremo di portare a casa il passaggio del turno. Quando si incontrano delle squadre di categorie inferiori è più difficile, come abbiamo visto nelle partite di ieri le squadre di serie A hanno avuto difficoltà. Nella partita secca non puoi permetterti errori. La mentalità va creata nel quotidiano, fino ad adesso i ragazzi si sono sempre ben comportati. Adesso c’è entusiasmo, dobbiamo dimostrare sul campo quanto di buono abbiamo fatto. Da parte dei ragazzi c’è massima disposizione". I blucerchiati affronteranno il Milan nella prima giornata di Serie A 21/22.