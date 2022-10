MilanNews.it

Come annunciato attraverso un comunicato ufficiale, la Sampdoria ha reso noto che a sostituire Marco Giampaolo sulla panchina blucerchiata sarà Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter. Il tecnico serbo è reduce dalla sua prima esperienza di valore con la Stella Rossa, con la quale ha incontrato anche il Milan due anni fa in Europa League.