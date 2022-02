Sampdoria, Giampaolo a DAZN: "Abbiamo giocato con coraggio, il Milan poi è stato bravo"

Marco Giampaolo ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Sampdoria:

Sulla partita: "La mia squadra ha giocato con coraggio, magari ci è mancato qualcosa in termini di qualità. Ci abbiamo provato, non ho cose da recriminare tranne il gol subito: è una situazione che avevamo rivisto anche stamattina prima di arrivare a San siro. Poi siamo riusciti a stare più alti. Davanti mi sono piaciuti i miei due calciatori ma non hanno avuto il supporto adeguato. La squadra ha fatto una partita seria, poi ci sono i valori in campo: il Milan è stato bravo e ha vinto”.

Sul senso di appartenenza: “Questa squadra ha bisogno del proprio pubblico, poi dobbiamo fare in modo che il pubblico si riavvicini: è una situazione legata al covid che comunque è capitata a tutti, ma sappiamo che differenza possono fare i nostri tifosi”.

In cosa siete mancati? Merito del Milan? “Dopo lo svantaggio ho chiesto di rimanere in partita fino alla fine, poi dovevamo crearci della situazioni. Per Sensi sotto le grinfie di Tomori è stato difficile, ma non potevamo giocare in maniera diversa oggi, poi ho anche rischiato Quagliarella ma non dovevamo rischiare nulla. Lui mi ha rassicurato e gli ho fatto riassaggiare il campo. Lì ho pensato di togliere Sensi da quella marcatura asfissiante. Siamo mancanti nella prima costruzione, anche se ci abbiamo provato. È un Milan in salute, in fiducia, è chiaro che ci sono delle differenze. Ma la Samp è stata in partita”.

Vorresti tornare a giocare col rombo o ti soddisfa anche questo sistema? “Siamo partiti per lavorare con le mezze ali sui terzini ma ci faceva abbassare troppo, siamo stati comunque coraggiosi ad andare a prenderli alti. Poi l’abbiamo messa meglio sul piano tattico. Quagliarella è rientrato oggi dopo un mese, Supriaga è arrivato una settimana fa e abbiamo problemi di ambientamento. Poi non ne ho altri tranne Giovinco, che anche lui si è fermato. Magari l’avrei giocata così anche se li avessi avuti tutti. Quando consumi di lavoro le mezze ali devi mettere qualcuno che vada a coprire quello stadio. Messias e Leao negli uno contro uno sono forti, se non li raddoppi poi vanno in porta. Importante che la squadra capisca velocemente cosa fare dentro la gara. Non abbiamo sputtanato la partita”.

Su Falcone e Romero: “Mi è piaciuto Falcone, gioca chi sta meglio. Audero è un signor portiere, Falcone sta facendo il suo e chi sta meglio gioco. È un problema che non mi pongo. Il problema è quando non hai giocatori bravi, quando li hai bravi non è mai un problema”.