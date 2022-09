Sampdoria, Giampaolo: "Contro il Milan dovremo giocare con coraggio. Ferrari e Murillo ok, Colley out"

MilanNews.it

In vista della sfida di domani contro il Milan, Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha dichiarato in conferenza stampa: "La partita di Verona è stata compromessa da sette, otto minuti di cattiva gestione di quei momenti lì. Ne abbiamo già parlato. Non abbiamo avuto una reazione lucida nel secondo tempo. Quella partita è archiviata. La partita più importante è la prossima contro una squadra forte che ha acquisito una consapevolezza nei propri mezzi straordinaria perché quando gioca lo fa con grande leggerezza e padronanza. Ritengo che oggi sia la squadra migliore di questo campionato. Quando pareggia è come una sconfitta. Sarà una partita durissima che la Samp dovrà giocare con il coraggio giusto. Gli infortunati? Ferrari recupera come Murillo, Colley non recupera" riporta tuttomercatoweb.com.