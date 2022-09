Sampdoria, Giampaolo: "Il gol inaspettato del vantaggio del Milan ci ha messo fretta"

MilanNews.it

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, nella conferenza stampo prima della gara contro lo Spezia, è tornato a parlare della sconfitta contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com: "La partita è stata spezzettata. Sembrava che potesse prendere quell’inerzia positiva per noi. Abbiamo messo una po’ per trovare le posizioni e creare le condizioni per fargli male in superiorità numerica. Il gol inaspettato del vantaggio del Milan ci ha messo nella condizioni di metterci fretta. La via per attaccarli la stavamo trovando".