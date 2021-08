Sampdoria, nel mirino l'attaccante David Okereke

(ANSA) - GENOVA, 04 AGO - La Sampdoria ha messo nel mirino David Okereke, l'attaccante nigeriano classe 1997 che ha vestito anche la maglia dello Spezia in passato e ha attirato le attenzioni in Turchia di Besiktas e di Fenerbahce. Il Bruges sarebbe pronto a cedere il bomber, ma vuole almeno 5 milioni, la dirigenza ligure sarebbe pronta a presentare l'offerta dopo la cessione in prestito di Bonazzoli alla Salernitana e la possibile partenza di Caprari. (ANSA).