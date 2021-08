Sampdoria, offerta del Brighton per Colley: si cerca l'intesa

(ANSA) - GENOVA, 02 AGO - La Sampdoria valuta il difensore Omar Colley almeno 10 milioni di euro: la proposta arrivata dal Brighton è ancora distante da quella cifra ma il club della Premier League vuole a tutti i costi il giocatore blucerchiato. Al momento gli inglesi avrebbero messo sul piatto circa 5 milioni ma ci sarebbero i margini per trovare un'intesa. Nelle prossime ore è atteso un rilancio da parte del club inglese per il difensore, in maglia blucerchiata dal 2018 quando fu acquistato per 8 milioni dal Genk: in tre anni ha collezionato 81 presenze con la Sampdoria. (ANSA).