Sampdoria, oggi ripresa con atletica e tecnica: si lavora verso Coppa Italia e Milan

Prosegue la preparazione delle Sampdoria in vista delle prime partite ufficiali della sua stagione, previste per lunedì 16 in Copppa Italia contro l'Alessandria e per lunedì 23 in campionato contro il Milan. "Questo pomeriggio - si legge sul sito ufficiale dei blucerchiati - la Sampdoria di Roberto D’Aversa ha ripreso ad allenarsi a Bogliasco. La testa dei blucerchiati è già all’impegno di lunedì sera, alle 21.00, per la prima gara ufficiale della stagione, in Coppa Italia, contro l’Alessandria. Nel programma odierno della squadra è stato previsto un quarto d’ora di prevenzione, a cui hanno fatto seguito una serie dosi di lavoro aerobico, intervallate da tecnica applicata, possesso palla e partitella a campo ridotto. Domani, mercoledì, è in agenda una singola sessione mattutina".