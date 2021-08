La Sampdoria, primo avversario del Milan nella Coppa Italia 2021-2022, ricomincerà oggi ad allenarsi in vista della sfida contro l'Alessandria nei trentaduesimi della Coppa Italia 2021/22, previsti al “Ferraris” di Genova per lunedì 16 agosto. In programma al "Mugnaini" un allenamento pomeridiano.