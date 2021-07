Sampdoria, Quagliarella: "Spero di dare un grande contributo. D'Aversa allenatore cazzuto"

Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria prima avversaria in campionato del Milan, si è così espresso al Secolo XIX sul suo presente e sul suo futuro: "Spero di dare un grande contributo come gli ultimi anni Mi dicono, l'anno scorso ti sei gestito...semmai mi gestiva Ranieri. Fosse per me giocherei sempre, ho grande voglia perché so che sono gli ultimi colpi. Allenatore? È capitata l'occasione di fare il corso e mi sono portato avanti. Non dico oggi che questo sarà l'ultimo anno, lo deciderò a metà stagione. Però mi piacerebbe restare alla Samp e cominciare allenando i ragazzini. D'Aversa è un allenatore cazzuto che propone un calcio offensivo. È di rottura rispetto agli ultimi allenatori ma è uno stimolo. Assomiglia un po' a Conte, anche a Giampaolo".

Sulla Juve: "L'offerta era vera ma alla fine non è stato un "no" a loro, ma un "sì" alla Samp. Ringrazio la Juve perché è stato un attestato di stima pazzesco a 37 anni. Ma stavo troppo bene qui".