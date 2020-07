Sampdoria, Ranieri: "Il Milan avrà cinque giorni per recuperare, noi solo due"

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha commentato così la sconfitta contro la Juventus ai microfoni del sito ufficiale: "Volevo la prestazione e volevo giocare a visto aperto. Sono soddisfatto. Era importante uscire dal campo a testa alto e i ragazzi hanno dato il massimo. Tatticamente i ragazzi hanno fatto una grande partita, siamo sempre stati calmi e sicuri. Peccato aver subito quel gol, ma fa parte della crescita e sono soddisfatto. Tonelli terzino destro? Anche all'andata avevamo messo Murillo in quel ruolo per coprire Ronaldo. Una soluzione che ci ha permesso di essere lucidi e compatti. Questa è una squadra che ha lottato tutto l'anno e che sta continuando a lottare. La prestazione c'è stata sia con il Genoa che con la Juventus. Anche i giocatori erano dispiaciuti dopo il derby. Non è facile giocare ogni tre giorni. Quando si sta dieci mesi sott'acqua e si raggiunge l'obiettivo, è normale perdere un po' di stimolo ma questi ragazzi non l'hanno perso. Tanto di cappello per i miei giocatori. Ora c'è il Milan con loro che hanno avuto cinque giorni di recupero mentre noi ne avremo solo due. Noi faremo il massimo e se il risultato sarà dalla nostra parte, tanto di guadagnato".