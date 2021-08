Sampdoria, Thorsby: "Vogliamo farci trovare pronti per il Milan, sono fortissimi"

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, si è così espresso ai canali ufficiali del club dopo il match di ieri in Coppa Italia e in previsione di quello di lunedì contro il Milan: "È stata una partita difficile, complimenti all’Alessandria. Hanno giocato bene, mentre noi abbiamo fatto qualche errore di troppo dietro. Però abbiamo dimostrato di essere squadra, rimontando e cambiando la partita. Siamo contenti per come è andata. Continuiamo a crescere e migliorare per farci trovare pronti con il Milan, sono fortissimi e dovremo essere al cento per cento":