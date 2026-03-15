Sarri a DAZN: "Determinante ritrovare la nostra gente. Patric regista? Bisogna arrangiarsi"
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Maurizio Sarri è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Lazio-Milan. Le sue parole:
Accoglienza straordinaria dei tifosi oggi…
“Per noi è determinante ritrovare la nostra gente, è bellissimo. Popolo particolare, dall’esterno non ci si può rendere conto”.
Patric oggi gioca da regista…
“Abbiamo Rovella, Cataldi, Basic fuori. Vecino non c’è più… Bisogna arrangiarsi. Patric qualcosa nel palleggio ce l’ha e ci può dare una mano”.
Il possesso palla Lazio e la crescita di Maldini:
“Quando abbiamo palla dobbiamo stare attenti a non perderla in maniera banale. Dobbiamo avere preventive fatte bene. Maldini sta crescendo e speriamo che continui”.
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