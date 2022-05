Sassuolo, Dionisi: "Il Milan merita il primato, ma domenica non saremo uno sparring partner"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di domenica contro il Milan: "Ci danno poche chances, me ne rendo conto. E un po’ lo capisco. Il Milan è la squadra migliore e ha fatto un filotto di risultati. I rossoneri meritano il primato e capisco che qualcuno, anzi tanti diano per scontata la loro vittoria contro di noi. Ma per il Sassuolo quel risultato non è affatto scontato. Non saremo uno sparring partner, questo è sicuro".