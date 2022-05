Sassuolo, Dionisi recupera Lopez in mezzo al campo. Davanti l'imbarazzo della scelta

MilanNews.it

Come riporta oggi Tuttosport, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi può fare affidamento su gran parte della rosa, fatta eccezione per alcuni lungodegenti come Toljan, Romagna e Obiang. In particolare i neroverdi recuperano Maxime Lopez in mezzo al campo ma soprattutto avranno l'imbarazzo della scelta davanti. Dietro Scamacca, la linea a tre con Berardi, Raspadori e Traorè ma pronti a entrare dalla panchina giocatori importanti come Djuricic e Defrel.