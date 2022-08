Sassuolo, Dionisi su Alvarez: "Può giocare? Magari sì, non so se dall'inizio..."

MilanNews.it

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, si è così espresso in conferenza stampa pre Milan su alcuni singoli, come per esempio la possibile titolarità di Alvarez: “Magari sì, non so se dall’inizio o a partita in corso. Si è allenato tanto, è cresciuto nell’allenamento, si sta avvicinando al livello della squadra. È arrivato con le sue qualità che sono importanti, ma facendo uno sbalzo dal Sud America al nostro campionato occorre un po’ di tempo, giocando potrebbe trovarlo prima e sicuramente presto giocherà”.