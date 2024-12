Sassuolo, Grosso: "Coppa Italia non era una nostra priorità"

Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi, ha parlato ad Italia 1 nel post partita di Milan-Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni:

È passata già la rabbia? Ti aspettavi una prestazione più dignitosa da parte dei tuoi? Cos’è successo?

“La partita è stata difficile, l’avversario si è presentato per portare a casa la qualificazione con grande concentrazione. Dispiace aver abbandonato la coppa e per il risultato. Non era comunque una nostra priorità, sicuramente potevamo fare cose migliori. Le sconfitte comunque poi sono utili per capire quanto è bello e difficile grosse soddisfazioni”.

I giovani hanno patito un po’ l’esperienza dei rossoneri?

“Ho fatto la scelta, che rifarei, di far fare esperienza a questi giovani. A Lecce eravamo usciti indenni, era giusto dare questa opportunità a chi se l’era meritata. Per me era giusto. In tanti momenti potevamo resistere in maniera diversa, con più malizia. Ma sono tutte cose che mettiamo in valigia in una giornata amara”.

Quanto vi sentiti vicini alla Serie A?

“Sappiamo quanto è difficile il campionato nostro, oggi abbiamo scoperto anche quant’è difficile quello sopra. Ora ci aspettano tante partite difficili, più accumuli risultati belli e più le partite si alzano come tasso di difficoltà. Dovremo utilizzare anche l’esperienza di oggi, “bella” ma deludente”.