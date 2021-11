Sassuolo, la probabile formazione di mister Dionisi

Alessio Dionisi, in vista della gara delle ore 15 contro il Milan, dovrebbe tornare al 4-2-3-1 classico del Sassuolo. Consigli tra i pali, difesa a 4 con Toljan (o Muldur), Chiriches e Ferrari in vantaggio su Ayhan e Kyriakopoulos in lotta con Rogerio per una maglia da titolare a sinistra. In mezzo al campo torna la coppia Frattesi-Maxime Lopez con Berardi, Raspadori e Traore a supporto della punta centrale, Defrel (occhio alla sorpresa) o Scamacca.