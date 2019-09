Sensi a Sky: "Derby partita in cui contano voglia e determinazione"

Stefano Sensi, centrocampista classe '95 arrivato all'Inter in estate, ha parlato a Sky Sport nel post partita di Inter-Slavia Praga, soffermandosi sul derby di sabato: "Domani ci guarderemo, lavoreremo sui nostri errori. Ora dobbiamo pensare al derby e lavorare per quello. Questo risultato ci può aiutare ad alzare la soglia di attenzione. Il derby è una partita in cui contano la voglia e la determinazione".