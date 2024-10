Serie A, Empoli-Napoli 0-1: partenopei vittoriosi con un rigore dubbio

vedi letture

Il Napoli di Conte continua a vincere e a mantenere la testa della classifica, ma non senza qualche polemica. Ottima partita dei padroni di casa dell'Empoli, che tengono sotto scacco i partenopei per tutto il primo tempo.

Gli azzurri la sbloccano con un rigore calciato da Kvaratskhelia, assegnato dal direttore di gara per un fallo su Politano decisamente dubbio: il più classico dei rigorini, nonostante le dichiarazioni in settimana del designatore AIA Rocchi sull'importanza del metro di giudizio da tenere. Brutta da vedere la solita simulazione di Politano, non nuovo a comportamenti del genere.