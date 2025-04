Serie A, Orsolini è il miglior calciatore di marzo 2025 secondo l'AIC

Cercato anche dal Milan durante il passato mercato invernale, Riccardo Orsolini sta vivendo un momento di grande forma personale e sta indossando con sempre maggior convinzione i panni di trascinatore del Bologna in zona gol. A certificazione di ciò, a Orsolini è stato riconosciuto il premio di Calciatore del mese di marzo 2025 in Serie A da parte dei suoi colleghi dell'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori.

Questa la motivazione contenuta nel comunicato ufficiale dell'AIC relativo alla vittoria di Orsolini: "All’inizio del secondo tempo il risultato era ancora di parità e il Venezia aveva avuto più occasioni. La corsa per qualificarsi in Champions League si sta facendo logorante, il Bologna è atteso al varco. Quella partita contro il Venezia ne aveva tutte le sembianze. Del resto sullo stesso campo nell’ultimo mese avevano pareggiato Lazio, Atalanta e Napoli. All’inizio del secondo tempo Cambiaghi mette in mezzo un cross che trova Orsolini sul secondo palo, ma distante dalla porta. Un giocatore qualunque quella palla l’avrebbe controllata per preparare il tiro; Orsolini però è in fiducia e calcia di prima, d’interno, sul secondo palo. È il gol che basterà al Bologna per vincere la partita e mantenere il passo".