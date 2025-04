Simone Inzaghi decide pure le regole. Col 4° uomo: "Non voglio il recupero, non mi prendete per il culo"

Sta facendo il giro dei social un video di Simone Inzaghi nel finale di Inter-Milan. Nelle suddette immagini l'allenatore nerazzurro, comprensibilmente furioso per il risultato a sfavore (0-3), si rivolge adirato al quarto uomo chiedendo di non assegnare il recupero in quanto la partita è ormai decisa e virtualmente conclusa. "Non voglio il recupero eh! Non mi prendete per il culo eh! Non lo voglio! Non lo voglio!", urla Inzaghi a Gianluca Aureliano, intenzionato a rientrare quanto prima negli spogliatoi per mettersi alle spalle l'incubo di San Siro.

Le parole di mister Simone Inzaghi in conferenza

"Il finale di stagione va gestito con fiducia e con analisi. Ci dispiace per la partita, ma questo è il calcio. Non doveva finire il primo tempo 0-1, il primo gol non dovevamo prenderlo. Era la prima volta che il Milan entrava in area. Sono stati bravi. Lo 0-2 è stato fortuito: sul primo gol dovevamo fare molto meglio, sul secondo siamo stati sfortunati. Nel secondo tempo siamo stati un po' disordinati. La prima mezzora di partita è stata la miglior partita del derby. Poi è dura recuperare. Bisogna fare i complimenti al Milan che sono stati più bravi di noi e ha voluto tanto la finale".

Il tabellino di Inter-Milan 0-3

Inter (3-5-2): Martinez J; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian (38' st Correa), Barella (8' st Frattesi), Asllani (8' st Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco (8' st Zalewski); Lautaro Martinez, Taremi (8' st Arnautovic). A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Berenbruch, C. Augusto, Cocchi, Pavard. Allenatore: Inzaghi

Milan (3-4-2-1): Maignan; Pavlovic, Gabbia (15' st Thiaw), Tomori; T. Hernandez (42' st Bartesaghi), Reijnders (42' st Joao Felix), Fofana, Jimenez; Leao, Pulisic (33' st Loftus-Cheek); Jovic (33' st Abraham). A disposizione: Sportiello, Torriani, Bondo, Chukwueze, Florenzi, Gimenez, Musah, Sottil, Terracciano. Allenatore: Conceiçao

Arbitro: Doveri

Marcatori: 36' Jovic (M), 5' st Jovic (M), 40' st Reijnders (M)

Ammoniti: Calhanoglu (I)