Sky - Atalanta, la probabile verso il Milan: Gasperini si affida ai titolarissimi

Marco Nosotti, intervenuto da Zingonia in diretta su Sky Sport 24, ha raccontato quelle che potrebbero essere le scelte di Gasperini per Atalanta-Milan di domani sera. L'inviato di Sky ha ribadito che la Dea se la giocherà come sempre al massimo delle proprie possibilità, con il tecnico dei bergamaschi che non vuol sentire parlare di presunti favori ad una squadra o ad un'altra per la corsa Champions. Gasperini infatti contro i rossoneri schiererà la miglior formazione possibile, con il solo Gosens in forse dopo il problema alla caviglia accusato contro la Juventus in finale di Coppa Italia.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Zapata, Muriel.