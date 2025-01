Sohm a DAZN: "La missione del Parma è quella dell'andata"

Nel pre-gara di Milan-Parma, in programma alle 12.30 oggi a San Siro e valida per il 22° turno di campionato, ha parlato ai microfoni di DAZN il calciatore del Parma Simon Sohm. Le sue dichiarazioni:

Partita diversa dall'andata?

"La missione è quel Parma dell'andata: proviamo a fare una bella partita con grande fisicità e con qualità"

Cambia il tuo lavoro con Hernani?

"oggi devo fare un altro lavoro, rispetto all'andata. Per me non è un problema"